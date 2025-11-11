Felütötte fejét a madárinfluenza egy magyarországi pulykafarmon

A madárinfluenza vírus magas patogenitású, H5N1 altípusát igazolták egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykatartó gazdaságban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálatai. Az állomány felszámolása megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van – írja az MTI a hatóság közlése nyomán.

A betegséget egy Szentesen lévő, több mint 40 ezer hízópulykát számláló állományban mutatták ki, miután az állatok között fokozott elhullás, illetve idegrendszeri tünetek jelentkeztek.

A gazdaság körül 3 kilométer sugarú védő- és 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet is kijelöltek.

A közleményben hangsúlyozzák: tekintettel arra, hogy a vírus jelen van a vadon élő madarakban, kiemelten fontos, hogy minimalizálják a lehetőségét annak, hogy a szárnyasok vadon élő madarakkal találkozzanak, ezzel is csökkentve a baromfik fertőződésének esélyét.

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása kulcsfontosságú egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány megelőzéshez.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció/vg.hu