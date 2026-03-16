Ma van a magyar zászló és címer napja

Tizenkét évvel ezelőtt, 2014. december 16-án az Országgyűlés a magyar zászló és címer napjává nyilvánította március 16-át. A parlament által elfogadott szöveg szerint a piros-fehér-zöld színekből álló lobogó a magyar nemzet összetartozását és függetlenséget jelképezi, az alaptörvényben meghatározott címer pedig a közös nemzeti kulturális örökségünk része.

Azért éppen erre a napra esett a választás, mert március 16-án fogadták el az 1848-as XXI. törvénycikket, amely nyilvános ünnepek alkalmával az összes közintézmény és magyar hajó esetében kötelezővé tette a nemzeti zászló, illetve az országcímer használatát.

„A magyar nemzet összetartozását, a magyar nemzeti függetlenséget kifejező piros-fehér-zöld színű zászló, valamint az alaptörvényben meghatározott címer a nemzeti kulturális örökség része, tiszteletük az intézmények, a szervezetek és a magyar nemzet polgárainak közös felelőssége”

– áll a határozati javaslat indoklásában.



2018. óta rendezik meg az 56 Lángja Alapítvány által szervezett felvonulást, ahol egy 1848 méter hosszú zászlót visz végig 1848 résztvevő a budapesti Andrássy úton, egészen a Hősök teréig.

Forrás: jelesnapok.oszk.hu

Nyitókép: atv.hu