Magyarország az uniós országok védettségi rangsorának élvonalában van

Továbbra is csak Málta előzi meg Magyarországot a lakosság átoltottságát tekintve, az összes többi uniós ország hazánk mögött kapott helyet a legfrissebb rangsorban – tudatta közösségi oldalán a magyar kormány.

Rendkívül sikeres a magyar járványügyi védekezés, egy kivételével valamennyi uniós tagállamot megelőzzük a védettségi rangsorban – adta hírül a kormány a Facebookon.

Magyarországon a lakosság 52,67 százaléka már a második adag vakcinát is megkapta, ami azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa – fogalmazott a Magyar Nemzet.

Mellékelték a táblázatot is, amely azt mutatja be, hogy az egyes országokban a lakosság hány százaléka kapott két oltást. E szerint Magyarországon 5 145 484 fő már teljes védettséggel rendelkezik, vagyis a 9,7 milliós lakosság 52,67 százaléka felvette a második koronavírus elleni vakcinát is.

Ennél jobb arány csak Máltán figyelhető meg, ahol jelenleg a népesség 67,38 százaléka védett a vírus ellen.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokát Ciprus foglalja el, igaz, jócskán lemaradva Magyarország mögött, hiszen ott a lakosság több mint fele még mindig vár a második oltásra.

Eddig a ciprusiak 45,09 százaléka tekintheti magát védettnek a fertőzéssel szemben.

Alig több mint 12 százalékos átoltottsággal Bulgária lett a sereghajtó, de nem állnak jól a finnek, a románok, a horvátok és a lettek sem: az említett országokban a lakosságnak kevesebb mint egyharmadának van teljes védettsége.

Forrás: hirado.hu