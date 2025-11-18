Súlyosan bántalmazta párját egy ukrán férfi Hajdú-Bihar vármegyében

Egy ukrán állampolgár brutálisan összeverte a párját az M35-ös autópálya Pródi pihenőjében. A hajdúböszörményi rendőrök elfogták a 39 éves férfit, és bűnügyi őrizetbe vették – írja a hirado.hu.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy múlt csütörtök hajnalban egy kétségbeesett nő vérző sérülésekkel kért segítséget egy kamionostól az M35-ös autópálya Pródi pihenőjében. A tájékoztatás szerint az ukránul beszélő nő nagyon zaklatott volt, az arca több sebből vérzett, alig tudott a lábán állni. A sofőr azonnal hívta a rendőrséget, majd próbálta megnyugtatni az asszonyt.

Járőrök, majd mentősök siettek a helyszínre, ellátták a nőt, majd kórházba vitték. Mint kiderült,

nem sokkal korábban a barátjával vitatkozott, aki kíméletlenül ütni-verni kezdte, aztán – mintha mi sem történt volna – útnak indultak. A férfi megállt a pihenőhelynél, és ekkor tudott segítséget kérni a félelemtől ziháló sértett.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 39 éves, ugyancsak ukrán állampolgárt, majd előállították a rendőrkapitányságra.

Az orvosi vizsgálaton megállapították, hogy a 40 éves nő több súlyos sérülést is szenvedett.

A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés miatt indult eljárás a férfi ellen, a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Az ukrán férfi elfogásáról a rendőrség a YouTube csatornáján egy videófelvételt is közzétett:

