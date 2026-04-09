NAV: 60 ezer doboz csempészcigarettát találtak egy ukrán teherautóban

A pénzügyőrök 60 ezer doboz csempészcigarettát találtak egy ukrán teherautó rakterében az M7-es autópálya Zala vármegyei szakaszán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a járőrök Nagykanizsa térségében állítottak meg egy teherautót, amely Horvátországból Ukrajnába tartott.

A járőrök felnyitották a rakteret, ahol megtalálták a 60 ezer doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát.

A 26 éves sofőr azt állította, hogy nem tudott a rakomány valódi tartalmáról.

A pénzügyőrök a 159 millió forint értékű csempészárut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.

Az elkövető több mint 200 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

Forrás: MTI