NAV: 60 ezer doboz csempészcigarettát találtak egy ukrán teherautóban
A pénzügyőrök 60 ezer doboz csempészcigarettát találtak egy ukrán teherautó rakterében az M7-es autópálya Zala vármegyei szakaszán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a járőrök Nagykanizsa térségében állítottak meg egy teherautót, amely Horvátországból Ukrajnába tartott.
A járőrök felnyitották a rakteret, ahol megtalálták a 60 ezer doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát.
A 26 éves sofőr azt állította, hogy nem tudott a rakomány valódi tartalmáról.
A pénzügyőrök a 159 millió forint értékű csempészárut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.
Az elkövető több mint 200 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.
Forrás: MTI