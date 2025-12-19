Személyesen találkozott az édesanyját megmentő kisfiú a mentésiránytóval
Személyesen is találkozott a mentésirányítóval az az édesanyja segítségére siető négy éves kisfiú, akit lélekjelenléte miatt az egész ország hősként ünnepelt a napokban.
Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú Budapesten, aki, mikor nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt, és tárcsázta a segélyhívót.
A mentésirányító végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket,
aki pontos leírást adott anyukája állapotáról.
Később a helyszínre érkező mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki
alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné.
„Volt egy történet, amely napokig megállította az országot. Egy 4 éves kisfiú bátorsága, lélekjelenléte és tiszta szíve, valamint bajtársaink higgadt, profi munkája milliókat érintett meg” – idézték fel a történteket az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán, ahol arról számoltak be, hogy
a kis hős és a mentésirányító végre személyesen is találkozhattak.
„Köszönjük azt a rengeteg szeretetet és kedves üzenetet, ami a gyermek és a mentők felé árad” – zárták bejegyzésüket az Országos Mentőszolgálat munkatársai.
Forrás: hirado.hu