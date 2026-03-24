Nemzeti Vágta: október elején rendezik meg az idei döntőt Szilvásváradon

Az idei, 19. Nemzeti Vágtát október 3-án és 4-én rendezik meg Szilvásváradon – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri össze tudását, akiket egy-egy hazai vagy határon túli település nevez.

Az esemény első napján rendezik a Huszárgyerek és a Kishuszár Vágtát, a Fogatvágtát, valamint a Nemzeti Vágta előfutamait, emellett lovasbemutatók és kísérőprogramok várják a közönséget. A második napon a középfutamok mellett sor kerül a Kocsitoló versenyre, a Fogatvágta döntőjére, valamint a Huszárgyerek, a Kishuszár és a Nemzeti Vágta fináléjára.

Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató kiemelte: a rendezvény nemcsak sportesemény, hanem látványos lovas ünnep is, amely a helyszínen és a képernyők előtt ülő nézőknek egyaránt szórakozást nyújt.

A versenyzők három korcsoportban indulnak: a 10-13 évesek a Huszárgyerek Vágtán, a 14-17 évesek a Kishuszár Vágtán, míg a 18. életévet betöltött lovasok a Nemzeti Vágtán mérkőznek meg egymással.

A közlemény szerint a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra: a pálya méretét és formáját 2023-ban a helyszín adottságaihoz és a lovasok visszajelzéseihez igazították, borítása pedig speciális, a lovak lábát kímélő homok-granulátum.

A döntőbe jutásért a lovasok 14 hazai és határon túli elővágtán küzdenek meg egymással május és szeptember között.

A verseny összdíjazása 14,1 millió forint, amelyből a Nemzeti Vágta győztese 5,8 millió forintot kap.

A Nemzeti Vágta nemcsak a lovasok és lovaik versenye, hanem az általuk képviselt közösségeké is, és célja az egészséges versenyszellem, a kölcsönös tisztelet és a hagyományőrzés erősítése – hangsúlyozták a sajtóanyagban.

Forrás: MTI

Fotó: Nemzeti Vágta / National Gallop. Korábbi felvétel.