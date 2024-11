A forradalom áldozatira emlékezik a közmédia

November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének napján a történelmi eseményeket a közmédia több csatornája felidézi. A kulturális és ismeretterjesztő műsorok mellett a Bartók Rádió élőben közvetíti 18 órától a Szent István-bazilikából a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara emlékkoncertjét. A műsort az M5 is műsorára tűzi az este folyamán.

A nemzeti gyásznapon az 1956-os forradalom mártírjaira és a megtorlás áldozataira emlékezik az ország. 1956. november 4-én hajnalban hangzott el Nagy Imre miniszterelnök történelmi rádióbeszéde, amelyben az ország és a világ közvéleményét tájékoztatta a hadüzenet nélküli szovjet fegyveres beavatkozásról. A bátor szabadságharcosok életüket áldozták a haza függetlenségéért, emlékükre a Szent István Bazilikában hangversenyt rendeznek, ahol Wolfgang Amadeus Mozart Requiem című műve hangzik el a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara előadásában, Kovács János vezényletével. A hangversenyt 18 órától élőben közvetíti a Bartók Rádió, 22:40-től az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi.

Az M5 kulturális csatorna

A M5 kulturális csatorna további műsorokkal is adózik az áldozatok emléke előtt. A 9 órától látható A szovjet csapda című dokumentumfilm 1956. november 3-ára viszi vissza a nézőket: ezen a napon a Maléter Pál honvédelmi miniszter által vezetett küldöttség előbb Budapesten, majd Tökölön tárgyalt a szovjet csapatok kivonásáról Magyarország területéről. Az esti tárgyalás azonban csapdának bizonyult, a küldöttség tagjait letartóztatták, néhányukat börtönbe zárták majd elhurcolták a Szovjetunióba. Kétéves fogsága után Maléter Pált, a tárgyaló delegáció vezetőjét, a Nagy Imre és társai elleni perben halálra ítélték, majd az ítéletet végre is hajtották. November 4-én 19:30-tól láthatják a Szabadok című kisjátékfilmet is, amely egy 1956 októberében a forradalom alatt vidékre menekült, majd a bosszúvágytól hajtva november 4-én a fővárosba ismét visszatérő fiatalember lelki vívódását mutatja be. A 20 órakor kezdődő Ez itt a kérdés is a 68 évvel ezelőtti eseményekkel foglalkozik. A műsorban Horváth Szilárd vendégeivel – Ötvös István, Kiss Dávid és Balogh Gábor történészek – arról beszélget, miként vesztette el az ország a reményt 1956. november 4-e után, és hogyan szilárdult meg a reményvesztett állapotban Kádárék hatalma ’57 május 1-re.

A Duna

Az 1956-os forradalom budapesti és vidéki emblematikus helyeit járja végig és idézi fel az ott történt eseményeket az Itthon vagy! című országjáró ismeretterjesztő sorozat november 4-én 14:45-kor a Dunán látható aktuális adása. 21:35-től a megtörtént események ihlette Trezor című történelmi filmmel várja nézőit a csatorna. Bergendy Péter alkotása 1956 novemberében, napokkal a szabadságharc bukása után játszódik a Belügyminisztérium földalatti trezorjában.

A Duna World

A Duna World a nemzeti gyásznapon az 1956-os forradalmi munkásmegmozdulások egyik vezéralakjának, Rácz Sándornak emléket állító filmet tűz műsorára. A 22:35-kor kezdődő Egy munkás szemben a munkáshatalommal című dokumentumfilm archív anyagok feldolgozásával, történész szakértőkkel készült interjúk segítségével mutatja be, milyen tevékenységet végzett Rácz Sándor november 4-e utáni időkben.

A Kossuth Rádió

A Kossuth Rádió A hely című helyszíni riportműsora az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése utáni leszámolások helyszínéről, Salgótarjánból jelentkezik, ahol az egyik legvéresebb sortüzet 1956. december 8-án adták le, amikor mintegy négyezren gyűltek össze a megyei tanács épülete előtt, két munkástanácsi vezető szabadon bocsátását követelve. Az áldozatok teljes száma máig nem ismert. A véres leszámolással a hatalom célja még nem a forradalom és szabadságharc aktív résztvevőinek a meghurcolása volt, hanem a munkástanácsok hatalmának megtörése, a mögöttük felsorakozott dolgozók megfélemlítése.

Nyitókép: Az október 23-án kitört forradalom leverésére bevonuló szovjet tankok a Margit hídon november 4-én (Fotó: MTI)