November végéig lehet szavazni az Év fájára

November 30-ig lehet szavazni az Év fájára, amelynek három jelöltje a kecskefűz, a hamvas éger és a rezgő nyár – közölte az Országos Erdészeti Egyesület hétfőn az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, hogy az Év fája mozgalom harmincéves lesz, az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. A szavazás célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés az erdész szakemberek és a nagyközönség számára egyaránt – írták, felidézve, hogy 2025-re a címet a szavazatok alapján a korai juhar, (Acer platanoides) nyerte.

Mint hangsúlyozták,

a november első hetében elindított online voksoláson a jubileumi év fafaját választhatják meg a résztvevők. A szakmai kuratórium által előzetesen meghatározott hazai őshonos fafajokra november 30-ig lehet szavazni a https://www.azevfaja.hu/szavazas oldalon, ahol megtekinthető a szavazás állása is, amelyet november 28-tól az eredmény kihirdetéséig elrejtenek.

Az Év fája szavazás jelöltjei: a kecskefűz (Salix caprea), a hamvas éger (Alnus incana) és a rezgő nyár (Populus tremula).

A kecskefűz fatermetű egyedei ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették. „Egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él, az Alföldön kimondottan ritka. A húsvéti barkát részben ez a faj szolgáltatja” – írták, kiemelve: a füzekhez igen sok olyan rovarfaj kötődik, amely nem él meg más növényeken, ezért nagyon fontos szerepe van az életközösségekben.

A hamvas éger a környező magashegységekből származik, főleg a Dunántúl ligeterdeiben fordul elő. Korábbi, erdészeti célú ültetésének utolsó maradványai még fellelhetők a Nagyalföldön, kisszámú hazai előfordulása miatt kíméletre, védelemre szoruló fafaj – hangsúlyozták.

A rezgő nyár hegy- és dombvidékeink jellemző pionír fafaja, fontos szerepe van az erodált, lepusztult talajok újraerdősülésében – emelték ki a közleményben, hozzátéve: a rezgő nevet onnan kapta, hogy a legkisebb szélmozgás hatására levelei lazán elkezdenek „rezegni”, innen a szólás „reszket, mint a nyárfalevél”. Elegáns megjelenésével növeli erdeink esztétikai értékét, számos faj kötődik hozzá – jegyezték meg.

A nyertes fafajt az Országos Erdészeti Egyesület a honlapján és az egyesület Facebook-oldalán adja közre december 1-én.

További információ a www.azevfaja.hu, valamint a www.oee.hu oldalon érhető el.