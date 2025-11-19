Nyírségi fenyőfa lesz Magyarország karácsonyfája

Nyírségi fenyőfa lesz az ország karácsonyfája – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája kedden az MTI-vel.

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is kiválasztották a Kossuth téren felállítandó ország karácsonyfáját, amely Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lesz.

Az esztendő során folyamatosan érkeztek a felajánlások az Országgyűlés Hivatalához az ország minden tájáról. A 31 fenyőfából 18 volt megfelelően magas ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják, sőt a tavalyi válogatásból is több versenyben maradt – írták.

Az elbírálás a megfelelő magasság – hozzávetőleg 20 méter, vagy nagyobb -, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt.

Ezt követően figyelembe kellett venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy miként viseli el az óriási fenyőfa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait. A szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés – írták.

A közlemény szerint a család – amely szeretné megőrizni névtelenségét – az unokák javaslatára, tavaly Szentesete határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának.

Mint írták,

nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az ország karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig.

Elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított karácsonyfát, amely az idén különös büszkeséggel fogja eltölteni mindannyiukat – olvasható a közleményben.

Felvétel a kiválasztott fáról az Országház Instagram-oldalán látható. A fa kivágásának és szállításának időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást – áll a közleményben.

Az Ország Karácsonyfája mindig a Parlament előtt pompázik

Fotó: MW-archív