Orbán Viktor a bajba jutott családokkal találkozott Beregsurányban

Minden bajbajutott számíthat Magyarországra – jelentette ki a miniszterelnök Beregsurányban, miután látogatást tett a térségben csütörtökön.

A miniszterelnök a határ menti településen a bajba jutott családokkal találkozott az orosz–ukrán háború nyolcadik napján.

„Bajt láttam mindenhol, mindenhol csak baj. Bajba jutott emberek akik, többségük hátrahagyva azt, amijük van, próbál valahogy elmenekülni a katonai és háborús fenyegetés elől. A magyarok egyszerűbb helyzetben vannak, mert beszélik a magyar nyelvet, meg itt vannak ismerőseik meg kapcsolataik, tehát aránylag gyorsan találnak is szállást maguknak, sőt a legtöbbjük már munkát is. Beszéltem olyan családdal, akinek már Nyíregyházán megvan a bérelt lakása, ahova öt gyerekkel be tud menni, és már holnap munkába is áll”