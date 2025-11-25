ORFK: 4401 ember érkezett Ukrajnából hétfőn Magyarországra

Az ukrán-magyar határszakaszon 4401 ember lépett be Magyarországra hétfőn – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t kedden.

A beléptetettek közül a rendőrség 26 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.