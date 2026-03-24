Portréfilm és tematikus műsorok idézik fel Kallós Zoltán örökségét a közmédia csatornáin

A népzenegyűjtőként és néprajzkutatóként felbecsülhetetlen értékű örökséget hátrahagyó Kallós Zoltán munkásságát méltatja március 26-i születésnapja apropóján a közmédia több csatornája. A műsorkínálat középpontjában a Válaszút vándora: Kallós Zoltán öröksége című film áll, amely személyes és átfogó képet ad a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő életéről és küldetéséről.

A sok élő zenével, énekkel és tánccal tarkított filmben megszólalnak Kallós Zoltán fontosabb munkatársai, egykori útitársai, tanítványai és barátai is, mindazok, akik továbbvihetik e gazdag örökséget. Az archív és helyszíni felvételekben bővelkedő alkotás végigkíséri gyűjtőútjain Erdély különböző tájain – a Mezőségen, Gyimesben és Moldvában. A filmben láthatják, hogy a Kallós Zoltán Alapítvány válaszúti iskolájában miként zajlik az észak-mezőségi szórványmagyarság oktatása, szakképzése, ahol a néprajzi múzeum mellett a régóta népszerű népzenei táborok is helyet kapnak. A dokumentumfilmet az M5 nézői március 26-án 14:40-től (1. rész), majd március 27-én 14:20-tól (2. rész) láthatják. Az alkotást a Duna World is bemutatja, március 27-én 22:35-től mindkét részt műsorára tűzi a csatorna.

A Duna World ezen kívül további műsorokkal is tiszteleg a néprajzkutató előtt. Március 26-án 8:55-től az Élő népzene – „Dúdoltam én…” című összeállításban Kallós Zoltán saját előadásában hallhatók népdalok, egy 2008-as, a Hagyományok Házában készült felvételen. Ezt követően 9:20-tól a Vár a Kárpát-medence rövid epizódja mutatja be a Kallós Zoltán Alapítvány válaszúti gyűjteményét és nyári táborait. Az M5 is foglalkozik – a dokumentumfilmen túl – Kallós Zoltán életművével: a héten a Librettó című műsor négy adásában is visszatérő téma lesz a néprajzkutató öröksége. Március 23-án Hamar Dániel Kossuth-díjas népzenész, a Muzsikás együttes alapító tagja a másnapi, Kallós Zoltán emlékére rendezett „Ritka magyar” koncert kulisszáiról mesél. Március 25-én, a születésnapja előestéjén egy hosszabb kolozsvári bejátszással idézi fel a Librettó Kallós Zoltán életének utolsó évtizedét, majd március 26-án, a 100. születésnapon kiemelt adással jelentkezik a műsor: a 20. századi magyar néprajztudomány egyik legjelentősebb alakját archív felvételekből készített összeállítás mellett olyan alkotók idézik meg a stúdióban, akik személyesen is ismerték vagy munkásságából merítettek. Az emlékezés sorozat a Librettó március 30-i adásában zárul, amikor a Kolozsvári Magyar Opera előző hétvégi emlékelőadásáról láthatnak összefoglalót a nézők.

A megemlékezések nem érnek véget a televízióban: a Dankó Rádió március 28-29-én tematikus hétvégét szentel Kallós Zoltán emlékének, míg a Kossuth Rádió Kalendárium és Felfedező című műsoraiban szintén találkozhatnak vele a hallgatók.

