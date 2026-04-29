Kárpátaljai diákokat is díjaztak a Potápi Tehetségprogramban

Ünnepélyes keretek között adták át a Potápi Tehetségprogram elismerő okleveleit a magyar Országház Vadásztermében április 25-én. A kezdeményezés a külhoni és anyaországi középiskolás fiatalokat támogatja, akik tanulmányi eredményeik mellett aktív szerepet vállalnak helyi közösségeik életében.

A programot 2026 februárjában hirdették meg. A felhívásra több mint 350 pályázat érkezett, amelyek közül a bírálóbizottság 44 fiatalt választott ki. A nyertesek ösztöndíjban részesültek, és az ünnepségen vehették át okleveleiket.

A díjazottak között 20 erdélyi, 8 kárpátaljai, 6 felvidéki, 5 vajdasági, 4 magyarországi és 1 horvátországi fiatal szerepel.

A kárpátaljai díjazottak:

Balog Bianka (Nagydobrony),

Bereczky Tamás (Csap),

Gál Szilvia (Kisdobrony),

Geletei Erik (Verbőc),

Kovács Tamás (Mezővári),

Szokolova Katalin (Munkács),

Tarpai Mária (Makkosjánosi),

Varga Jázmin (Csap).

Az esemény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt. Beszédében kiemelte: a program névadója, Potápi Árpád János szellemisége azt az értéket közvetíti, hogy az ember számára alapvető fontosságú a szülőföldhöz való kötődés és az otthonosság érzése.

Az ünnepségen felszólalt továbbá Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, valamint Potápi Katalin Zsuzsanna, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

A rendezvény zenei kíséretéről a BorzsaVári Népi Zenekar gondoskodott.

A Potápi Tehetségprogram és az ünnepélyes díjátadó a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

