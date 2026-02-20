A Budapest Sportarénában ad koncertet Ricky Martin

Újra Magyarországon ad koncertet Ricky Martin. A világhírű latin pop előadó július 6-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

Ricky Martin nevéhez olyan nagy slágerek fűződnek az elmúlt három és fél évtizedben, mint a Livin’ la Vida Loca, a Maria, a She Bangs vagy a Nobody Wants to Be Lonely – olvasható a szervező, Live Nation Magyarország pénteki közleményében.

A Puerto Ricoban született, amerikai-spanyol Ricky Martin már kilencévesen reklámfilmekben szerepelt, majd tizenkétévesen a Menudo nevű fiúcsapat tagjaként popénekesi karrierbe kezdett.

Első szólóalbumát 1991-ben készítette el, azóta 95 milliónál is több lemezt adott el, több tucat platinalemez, két Grammy- és öt Latin Grammy-díjat kapott. Az énekes egyaránt otthonosan mozog a táncos dalok és a szenvedélyes, romantikus balladák világában.

Az 54 éves szupersztár néhány hete a Super Bowl LX félidei showjában tűnt fel Bad Bunny és Lady Gaga társaságában, ahol a Lo que le pasó a Hawaii című dal akusztikus változatát adta elő.

Magyarországon legutóbb 2024-ben lépett fel a Hősök terén.

Forrás: MTI

Nyitókép: koncertmagazin.hu