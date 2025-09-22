Kilencvenhatodik életévében, 2025. szeptember 21-én elhunyt Sajdik Ferenc grafikusművész, karikaturista – olvasható a Magyar Művészeti Akadémia honlapján.

A művész 1930. augusztus 21-én született Neuenhagen bei Berlin-ben. Iparrajziskolában tanult, nyomdásznak készült. 1949-től litográfusként dolgozott, majd a Rádió- és Televízió Újság tördelője és rajzolója lett.

Nemsokára közölni kezdte karikatúráit a Ludas Matyi vicclap, amely hamarosan belső munkatársai sorába is felvette. Harminc éven át hétről hétre ontotta a szellemes rajzokat. Több mint 300 könyvhöz – különösen ifjúsági és tankönyvekhez – készített illusztrációt, képei több generáció szívéhez nőttek.

1990 után – bár még jelentek meg karikatúrái magazinokban és napilapokban – mindinkább a rajzfilm került munkásságának homlokterébe. Híresek és máig igen népszerűek rajzfilmsorozatai, A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom meséi.

Csukás István meseíróval, a néhai nemzet művészével ketten együtt tökéletes szerzőpárost alkottak. Ennek okáról így vallott:

„Ő is azt írt, amit akart, én is azt rajzoltam, amit akartam.”

Halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek közösen: Gombóc Artúr, Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, Óriástüdejű Levegőfújó, Bátor Tintanyúl stb.

Díjai: Munkácsy Mihály-díj (1977), Érdemes művész (1988), Szegedi Nyári Tárlat díja (1997), IV. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál 1. díja (2000), Arany Pálma díj (2000, Cannes), Budapest díszpolgára (2006), Prima Primissima díj (2012), Kossuth-díj (2013), Hazám-díj (2014), Magyar Örökség díj (2017), Nemzet Művésze díj (2023).

Forrás: a Magyar Művészeti Akadémia honlapja