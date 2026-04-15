Rómába utazott az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 15-én hivatalos látogatásra érkezett Olaszországba, ahol találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel Rómában – közölte Szerhij Nyikiforov, az államfő szóvivője.

Az olaszországi látogatás programjában szerepel Volodimir Zelenszkij és Sergio Mattarella, az ország elnökének találkozója is.

Április 14-én Zelenszkij hivatalos látogatást tett Németország fővárosában, Berlinben, ahol találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A látogatást követően Merz bejelentette, hogy Németország új katonai segélycsomagokat nyújt Ukrajnának, amelyek légvédelmi rendszereket, nagy hatótávolságú fegyvereket, drónokat és lőszert tartalmaznak.

Ugyanezen a napon az ukrán elnök a norvég fővárosba, Oslóba érkezett, ahol találkozott Jonas Gahr Støre miniszterelnökkel. A felek nyilatkozatot írtak alá a védelmi partnerségről.

Április 15-én az ukrán elnök találkozott a norvég Storting elnökével, Masud Gharahkhanival és a politikai pártok vezetőivel, akik megvitatták a két ország közötti drónmegállapodás előkészítésével kapcsolatos munkát, valamint egy Ukrajna elleni orosz agresszió bűncselekményével foglalkozó különleges bíróság létrehozásának kérdését és az elindításához szükséges lépéseket.

