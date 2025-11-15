Szentmisét tartanak a háborúban meghalt kárpátaljai katonákért Debrecenben
November 16-án, vasárnap, a Debreceni Jézus Szíve templomban 9.30-kor szentmisét mutatnak be az elhunyt kárpátaljai magyar katonák lelki üdvéért.
Az eseményen perselyadományokat is várnak,
amelyeket a kárpátaljai hadiárvák részére, a Jónak lenni jó! kampány felhívásához csatlakozva fognak gyűjteni.
A templom plébános, Szegedi Kálmán közös imára és adakozásra hívta fel a testvéreket.
Az adománygyűjtő kampányban péntek reggelig már több mint 25 millió forint gyűlt össze. A minap Orbán Viktor miniszterelnök is csatlakozott az akcióhoz.
Forrás: hirado.hu
Nyitókép forrása: Debreceni Képeslapok