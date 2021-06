Szerdán döntenek a nyelvvizsga nélküli diploma meghosszabbításáról Magyarországon

Szerdán dönthet a kormány arról, hogy meghosszabbítja-e „nyelvvizsga-amnesztiát”, vagyis idén is lehetővé teszik-e, hogy lehessen nyelvvizsga nélkül diplomát szerezni. Több ifjúsági szervezet is ezt javasolta, és támogatja Novák Katalin miniszter is – hangzott el az M1 kedd esti Híradójában.

A győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának egyik végzőse azt mondja, nincs más hátra, mint letenni a nyelvvizsgát. Már csak ezen múlik a továbbtanulása. A fiatal végzős hallgató most szembesült azzal, hogy a master felvételin is kérik a nyelvvizsgát, amire a vírushelyzet miatt nem volt lehetősége letenni.

A járványhelyzetben ugyanis igencsak nehézkes volt a személyes nyelvoktatás, ráadásul a nyelvvizsga központok is sorra mondták le az időpontokat, így többen hiába jelentkeztek időben, nem tudtak számot adni tudásukról.

Több ezren járnak hasonló cipőben a Pécsi Tudományegyetemen is. A rektori kabinetvezető az M1 Híradónak azt mondta: hallgatóik nagy részének bennragad a diplomája, mert nem tudja igazolni nyelvtudását.

Lengvárszky Attila szerint a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak negyven százaléka nem kapja meg az oklevelét nyelvvizsga hiányában.

A hallgatói önkormányzatok országos konferenciája ezért tett javaslatot az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak nemrég. Azt szeretnék, ha a vírus miatt meghosszabbítanák a nyelvvizsga mentességet.

„A jelenlegi végzős diákoknak a harmincöt százalékának nincs meg a középfokú nyelvvizsgája sem, ez ha kivetítenénk egy általános végzésre, akkor ez azt jelenthetné, hogy akár húsz- huszonötezer hallgatónak is bent ragadhat idén a diplomája, ami egy rendkívül magas szám” – mondta Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke.

Meghallották a diákok hangját. A családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetőjeként a testület ülése után azt mondta, hamarosan tárgyalhat a kormány a nyelvvizsga mentesség meghosszabbításáról.

„Természetesen amellett, hogy mindenkit ösztönzünk arra, hogy az idegennyelv elsajátításában lépjen előre, hiszen sokszor lehet tapasztalni, hogy milyen nagy nehézségeket okoz az, hogyha valaki nem beszél idegen nyelveket, tehát erre mindenkit csak ösztönözni tudunk” – mondta Novák Katalin, családokért felelős miniszter.

A nyelvvizsga mentességről már a szerdai kormányülésen dönthetnek. Az intézkedés hozzájárulna ahhoz, hogy a friss diplomások minél hamarabb elhelyezkedjenek, segítve ezzel a gazdaság újraindítását.

Forrás: hirado.hu