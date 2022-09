Változik az ukránok szolidaritási jegyének használata Magyarországon

Változnak az Ukrajnából Magyarországra menekülők közlekedését segítő ingyenes szolidaritási jegyek felhasználásának feltételei szeptember 15-től – tudatta a MÁV-Start szombaton.

A módosított feltételek továbbra is biztosítják az ingyenes utazást az Ukrajnából menekülők részére, akár Magyarországon kívánnak maradni, akár továbbutaznak.

Szeptember 15-től a szolidaritási jegy váltásának feltétele, hogy az azon feltüntetett kiindulási állomás csak valamely Záhony – Nyíregyháza szakaszon fekvő állomás, továbbá Hidasnémeti/Nyírábrány/Biharkeresztes/Lőkösháza, valamint Budapest-Keleti/Budapest-Nyugati/Budapest-Déli/Kőbánya-Kispest/Budapest-Kelenföld lehet. A szolidaritási jegyen feltüntetett célállomás pedig csak Budapest-Keleti/Budapest-Nyugati/Zugló/Kőbánya-Kispest/Hegyeshalom/Szob állomás lehet.

Szolidaritási jegy budapesti állomások közötti viszonylatra nem váltható. A jegy másodosztályon jogosít díjmentes utazásra. A feláras vonatokon szükséges pótjegyet, helyjegyet a gyorsvonati pótjegy kivételével meg kell vásárolni.

A díjmentes szolidaritási jegyek nemzetközi utazás során is felhasználhatók az út magyar szakaszán, azonban nemzetközi utazás előtt mindenképp ajánlott tájékozódni arról, hogy az ukrán állampolgárok, menekültek milyen feltételekkel utazhatnak.

Egyéb, belföldi utazásokhoz Magyarország egy 2007-es kormányrendelet és a vasúttársaság díjszabása szerint biztosít kedvezményeket. Így például a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, vagy ilyen státuszért folyamodó személy díjmentesen utazhat az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által utazási kedvezmény igénybevételére kiállított igazolással. Szintén díjmentesen utazhat a 6 évnél fiatalabb gyerek, míg a 6-14 éves gyerekek félárú kedvezményre jogosultak. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a pótjegy tekintetében a menekültkénti, oltalmazottkénti vagy menedékeskénti elismerését kérő személyt.

A szeptember 14-én 23 óra 59 percig váltott szolidaritási jegyek az érvényességi idejükön belül felhasználhatók.

A szolidaritási jegy megváltozott igénybevételi feltételeiről és az utazási kedvezményekről a https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/solidarity weboldalon olvasható további tájékoztatás ukrán nyelven is. Szombattól minden szolidaritási jegyhez ukrán nyelvű tájékoztatót is kapnak az érintettek.

A MÁV-Start és a GYSEV a háború kezdete óta biztosítja Magyarországon belül az ingyenes közlekedést azoknak, akik Ukrajnából érkeznek. Február 27-én vezették be az ingyenes szolidaritási jegyet, amelyből szeptember 1-jéig 791 148-at adtak ki, nettó 1,7 milliárd forintot meghaladó értékű szolgáltatást nyújtva – olvasható a tájékoztatásban.

Forrás: MTI