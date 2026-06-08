Teljes útzár az M3-as vásárosnaményi lehajtójánál

Információink szerint súlyos közlekedési baleset történt június 8-án az M3-as autópálya vásárosnaményi lehajtójánál.

és szemtanúi beszámolók alapján két személyautó ütközött össze. A baleset miatt a lehajtót teljes szélességében lezárták, így jelenleg sem fel-, sem lehajtani nem lehet az autópályáról Vásárosnamény térségében.

A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről egyelőre nem közöltek hivatalos információt.

Amint további részletek érkeznek, frissítjük cikkünket.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →