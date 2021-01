Tízéves a Magyarság Háza

A jubileumi év alkalmából a teljes külhoni magyarságot megmozgató eseményt indít a Magyarság Háza. Erről Csibi Krisztina igazgató számolt be a január 22-ei sajtótájékoztatón.

Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is.



– Az elmúlt tíz évben az intézmény sokat hozzátett a nemzetpolitikához. A kettős állampolgárság megszavazásával új politikai irány kezdődött Magyarországon. Ma azt mondhatjuk, hogy a Magyar Országgyűlés nemzetgyűlés, hiszen minden magyar állampolgár szavazata számít, és benne van a parlament összetételében. Mindenki bízhat Magyarország kormányában. A Magyság Háza 2011-ben jött létre a magyar kormány támogatásával. Céljuk a magyar kultúra építése, a nemzeti identitás erősítése, valamint felhívni a figyelmet a magyar nemzet értékeire, továbbá a nemzetpolitikai intézmények munkájának segítése. A 2021-es év a nemzeti újrakezdés éve lesz. Reméljük, hogy a programokkal minél több embert meg tudunk majd szólítani határon innen és túl – szólalt fel Potápi Árpád János államtitkár. Majd köszönetét fejezte ki az intézmény munkatársainak odaadó munkájukért.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója elmondta, hogy a járványügyi helyzet ellenére sem álltak meg a programok, hiszen tavaly online térben valósították meg őket. 300 kisfilmet készítettek külhoni partnereik segítségével, amelyeket az intézmény közösségi oldalain tekinthettek meg az érdeklődődők. Idén szintén folytatódnak a megszokott sorozatok, valamint új produkciókkal is jelentkeznek majd. Ezenkívül a Magyarság Háza az évfordulóra való tekintettel kiadja Nagy Képes Könyvét, amelyben az elmúlt tíz év legjobb fotói és plakátjai láthatók majd. Egy DVD-sorozatot is kiadnak, amelyen az eddig elkészült legjobb filmek lesznek. A 2021-ben alapított Magyarság Háza-díjat is idén kívánják átadni. Csibi Krisztina hozzátette, hogy világkörüli útjára indul egy kiállítás, amelyen az intézmény elmúlt éveit mutatják majd be. Bár programjaik a közösségi oldalakon is nagy sikert aratnak, ha a járványügyi helyzet is megengedi, az év második felétől már szeretnének visszatérni a programok hagyományos megrendezéséhez, és szeptemberben egy négynapos fesztivállal tervezik indítani az ősz beköszöntét.

Kárpátalja.ma