Több mint 120 ezer nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban

A Nemzeti Színház a 2025/26-os évadban négy játszóhelyén összesen 120 747 nézőt fogadott, ami 100,45 százalékos látogatottságot jelentett – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 ezer néző látta produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában hét halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte.

A közleményben kitértek arra is, hogy

a kedden tartott évadzáró társulati ülésen Vidnyánszky Attila vezérigazgató az elmúlt évad eredményeit összegezve kiemelte: az intézmény működése továbbra is öt pillérre épül, a repertoárszínházi tevékenységre, a befogadó színházi szerepre, a turnékra és tájelőadásokra, a fesztiválszervezésre, valamint az oktatási-képzési feladatokra.

Hozzátette, hogy az évad egyik új kezdeményezése a legfiatalabb korosztályt megszólító Magyar Népmese Háza program volt, amely a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel folytatott együttműködést is erősítette.

A közleményben felidézték, hogy a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozón (MITEM) 15 ország 21 társulata vett részt. A fesztivál 26 előadását 5995 néző tekintette meg, a látogatottság elérte a 96 százalékot. A JELEN/LÉT, a magyarországi nemzetiségi színházak fesztiválja 2824 nézőt vonzott, ami 99 százalékos látogatottságot jelentett.

A Nemzeti Színház belföldi tájelőadásai 83 településre jutottak el, ahol 11 730 néző látta a produkciókat. Külföldön Dél-Koreában, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában összesen 14 előadást játszottak, amelyeket 2970 néző tekintett meg – írták.

Kiemelték, hogy az ifjúsági programok az idei évadban is jelentős érdeklődés mellett valósultak meg. Az Ádámok és Évák ünnepén 14 középiskola 234 diákja vett részt, a Nemzetiszínház-történeti vetélkedőre pedig 64 középiskolából 256 tanuló nevezett.

Az évad egyik jelentős eseménye volt a színház új nagyszínpadi díszfüggönyének decemberi avatása. A Kustán Melinda tervei alapján készült alkotás a nemzeti összetartozást jelképezi, és a magyar tájegységek népi motívumkincséből építkező életfákat ábrázol.

Emlékeztettek arra, hogy a Nemzeti Színháznak a beregszászi társulattal közösen létrehozott REVIZOR című előadása az Országos Színházi Találkozón elnyerte a szakmai zsűri legjobb előadásnak járó díját. Polyák Anita a legjobb női mellékszereplő díját, Pál Alexandra a legjobb jelmeztervezőnek járó elismerést kapta, míg Séra Dániel és Jakab K. Tamás közösen vehették át a Básti Lajos-díjat.

Az évadzárón átadták a társulati szavazás alapján odaítélt elismeréseket is. A Sinkovits Imre-díjat Rácz József, a Szörényi Éva-díjat Polyák Anita, a Németh Antal-díjat pedig Kamondy Ágnes gyűjteménykezelő kapta. Bordás Roland vehette át a Farkas-Ratkó-díjat és a Szeleczky Zita Alapítvány emlékgyűrűjét.

A kulisszák mögött dolgozók számára alapított Kulissza-díjat Kutasi Erzsébet öltöztető, Herpai Rita rendezőasszisztens és Ködmen Krisztián ügyelő nyerte el. Az Arany ugrókötél-díjat szintén Ködmen Krisztián kapta, míg a Csurka László-díjjal Vida Gábor rendezőasszisztenst ismerték el – olvasható a közleményben.

A Nemzeti Színház közlése szerint a 2026/27-es évad programját ősszel ismertetik, az új szezon pedig hagyományosan nyílt nappal veszi kezdetét.

Forrás: MTI

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