A REVIZOR lett az Országos Színházi Találkozó legjobb előadása

Kiemelkedő sikert aratott a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház részvételével készült REVIZOR РЕВІЗОР című produkció a Debrecenben megrendezett Országos Színházi Találkozón. A szakmai zsűri a fesztivál legjobb előadásának választotta az előadást, amely több rangos díjat is elnyert.

A produkció a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház együttműködésében valósult meg. Az előadást ifj. Vidnyánszky Attila rendezte, aki Gogol klasszikus művét kortárs szemlélettel állította színpadra.

Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója hírportálunknak elmondta: a fesztiválon részt vevő 76 társulat 108 előadása közül bizonyult a legjobbnak a REVIZOR.

– Az előadás Gogol ismert klasszikusára épül, ugyanakkor jóval több annál. Ifj. Vidnyánszky Attila rendező vendégszövegekkel, sajátos hangulat- és stílusvilággal egy kortárs Revizort hozott létre. A produkcióban megjelenik a beregszászi társulat tapasztalatvilága, különös tekintettel a háborús időszakra, valamint az a csapatmunka, amely egy valódi társulat sajátja – fogalmazott.

A színházvezető kiemelte, hogy a beregszászi társulat az elmúlt évek nehézségei ellenére is képes volt megújulni. Mint mondta, a hosszú ideje együtt dolgozó színészek új oldalukat mutathatták meg a próbafolyamat során, miközben a társulat a Kaposvári Egyetemen végzett fiatal művészekkel is bővült.

– A háború négy és fél éve alatt nemcsak veszteségeket éltünk meg. Minden nehézség ellenére épülni tudott a társulat, ami a színház összetartó erejét bizonyítja. Erre alapozva szeretnénk tovább dolgozni. A társulat jelenleg is új előadásra készül: ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében egy Jókai Mór műve alapján készülő produkción dolgoznak, amelynek bemutatóját júliusban tartják a Gyulai Várszínházban – hangsúlyozta Sin Edina.

A díjazott előadás további elismeréseket is begyűjtött. A legjobb jelmeztervező díját Pál Alexandra kapta, míg a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést Polyák Anita vehette át. A színészzsűri által odaítélt Básti Lajos-díjat – amelyet a legjobb 35 év alatti színészeknek adományoznak – megosztva Séra Dániel és Jakab K. Tamás nyerte el a REVIZOR-ban nyújtott alakításáért.

A produkció összesen négy díjjal térhetett haza az Országos Színházi Találkozóról, így a fesztivál egyik legnagyobb győztesének bizonyult.

A beregszászi társulat számára a munka ezzel nem ér véget. Sin Edina elárulta, hogy már javában zajlanak a próbák egy új előadáshoz, amelyet szintén ifj. Vidnyánszky Attila rendez. A készülő produkció Jókai Mór műve alapján készülő mesejáték lesz, amelyet a tervek szerint július közepén mutatnak be a Gyulai Várszínházban.

A REVIZOR díjai az Országos Színházi Találkozón

Legjobb előadás

Legjobb jelmeztervező – Pál Alexandra

Legjobb női mellékszereplő – Polyák Anita

Básti Lajos-díj (a legjobb 35 év alatti színészeknek) – Séra Dániel és Jakab K. Tamás

Szívből gratulálunk az elismerésekhez!



Kárpátalja.ma

Nyitókép: Nemzeti Színház

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →