Tömeges ételmérgezés Budapesten

Budapest XIII. kerületének több nevelési és oktatási intézményéből érkeznek gyermekek csütörtök délutántól a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel ételmérgezés következtében. Eddig 470-en jelentkeztek panaszokkal, közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra – írja az MTI.

A Magyar Távirati Irodához a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal juttatott el közös közleményt. Ebben az áll, hogy az 1 és 14 év közötti gyerekeket érintő ételmérgezés ügyében kiemelt hatósági ellenőrzés indult.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági munkatársai már felfüggesztették azon közétkeztetési vállalat főzőkonyhájának működését, mely Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt is ellát.

A hatósági ellenőrzés kiterjed az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására, továbbá a műszaki és személyi higiénia vizsgálatára. Részletesebb információk a vizsgálat lezárulta után kerülnek nyilvánosságra – áll a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció/Getty Images