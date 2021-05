További enyhítések jönnek Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy kilenc enyhítésről döntött az operatív törzs.

A járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A kormányfő azt mondta, a beoltottak száma 4 898 866, a hétvégén minden bizonnyal elérjük az ötmilliót, ez korszakhatár a járvány elleni védekezésben. Ez egész Európában az első vagy második legjobb arány, Magyarország védettebb és biztonságosabb mint a többi ország.



Orbán Viktor közölte: amint az oltottak száma eléri az ötmilliót, megszűnik a kijárási tilalom, a vendéglátóhelyek és üzletek kötelező zárási időpontja, a közterületi maszkviselés, az egyéni és csapatsport korlátozás nélkül végezhető a szabadban.



Ötven főig tarthatók magán- és családi rendezvények, a lakodalmakon pedig legfeljebb kétszázan vehetnek részt. A szállodákban és éttermekben szervezett rendezvényeknél az üzemeltető köteles gondoskodni a résztvevők elkülönítéséről. Megtarthatók a szabadtéri rendezvények – beleértve a gyűléseket is – ötszáz résztvevőig. A zenés, táncos rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják. Zárt térben szervezett kulturális és sportrendezvényekre a 16-18 éves korosztály tagjai saját jogon is mehetnek, amennyiben be vannak oltva – ismertette a kormányfő.

Forrás: MTI