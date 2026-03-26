Új mese kel életre Csukás István születésének 90. évfordulóján

A legendás meseíró, Csukás István eddig kiadatlan, egyben utolsó művét születésének 90. évfordulója alkalmából premierként mutatja be a közmédia. A Süsüke világot lát című, 26 részes hangjáték epizódjai április 2-tól hallhatók a Csukás Meserádió műsorán. A bemutató tisztelgés a szerző gazdag és meghatározó életműve előtt, amely generációkon átívelve formálta a gyermekirodalom nyelvét és a nemzet kollektív képzeletvilágát, maradandó kulturális értéket teremtve.

A produkció Csukás István utolsó alkotása, a Süsü-univerzum harmadik nagy fejezete, amely ezúttal a világűrbe vezeti a hallgatók képzeletét. A történetben Süsüke, a kissárkány és barátja, a Kiskirályfi indulnak közös kalandra, hogy új világokat fedezzenek fel. Utazásuk során nemcsak különleges bolygókkal és lényekkel találkoznak, hanem egy komoly feladattal is szembesülnek: egy darabokra hullott planétát kell újra egyesíteniük, miközben békét teremtenek annak viszálykodó lakói között. Az új sorozat különlegessége, hogy a történet hangjátékként, a rádiós befogadás sajátosságaihoz igazítva valósult meg. Csukás István az alapművet 13 fejezetben írta meg, amelyet az alkotók 26 epizódra bontva dolgoztak fel annak érdekében, hogy a történet a fiatal hallgatók számára is könnyebben

követhető és befogadható legyen. A rádiós sugárzás során egy-egy epizód 18-20 perc időtartamban hallható minden hétköznap este 19 órától.

A mese a klasszikus csukási világot idézi, amelyben a humor és a kaland mellett mélyebb üzenetek is megjelennek. A történet középpontjában az együttműködés, a megértés és a felelősségvállalás áll. A szereplők különleges járművekkel, például a Hapci-rakétával járják be az univerzumot, amely tüsszentés-meghajtással működik. A varázslatos technológiák és megoldások a történet humoros világát gazdagítják, miközben a fantázia határait feszegetik.

A hangjáték megszületése hosszú, kitartó alkotói folyamat eredménye volt. A szerző korábbi visszaemlékezése szerint a folytatás gondolata egy, az MTVA-val folytatott felkérést követően fogalmazódott meg, amikor az intézmény részéről felvetődött a történet továbbírásának lehetősége. Ez az impulzus inspiráló kiindulópontot jelentett számára, és végül egy új mű megszületéséhez vezetett. Csukás István több mint egy éven át dolgozott a kéziraton, hagyományos módon, írógéppel, havi rendszerességgel haladva egy-egy résszel. A végső változat terjedelme meghaladta a hatszáz oldalt. A történet koncepciója tudatosan épít a Süsü műre: míg az első sorozat az emberek földjén, a második a sárkányok földjén játszódott, a harmadik részben a szereplők már az űrbe jutnak el. A kiindulópont egyszerű, mégis ötletes: ha a korábbi világokat már bejárták, akkor új távlatokat kell keresni – így esett a választás a csillagokra és a világűrre. A mese sajátos humorát jól jelzik az olyan megoldások, mint a különböző meghajtású rakéták ötlete, amelyek a szereplők képességeire épülnek.

A mese papírra vetését követően néhány hónappal Csukás István elhunyt, így a Süsüke világot lát egyben az életmű egyik utolsó, eddig be nem mutatott darabja. A premier ezért nemcsak kulturális esemény, hanem emlékezés is egy olyan alkotóra, akinek történetei hosszú évtizedeken át kísérték a magyar közönséget.

A produkcióban rangos színészgárda működik közre. Süsükét Berkes Bence, a Kiskirályfit Kalocsányi Gábor szólaltatja meg, míg Süsü hangján a Kossuth-díjas Bodrogi Gyula hallható. A további szerepekben többek között Kiss Mari, Papp János és Hűvösvölgyi Ildikó is közreműködik. A zenei világot a Lóci Játszik zenekar jegyzi, amely friss hangzásával illeszkedik a mese modern, mégis klasszikus hangulatához.

Süsüke világot lát – április 2-tól minden hétköznap 19 órától a Csukás Meserádióban.

