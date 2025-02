Ukrajnai sérülékeny embereknek segít a Strázsa Tanya

Ukrajnából menekülő sérülékeny emberek ellátását segíti a Strázsa Tanya a Belügyminisztérium támogatásával – közölte a szabadszállási Közhasznú Szociális Szövetkezet csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, az orosz-ukrán háború kitörését követően rögtön bekapcsolódtak a fogyatékossággal élő menekültek fogadásába, a Belügyminisztérium pedig már második alkalommal nyújt ehhez támogatást.

A 2024-2027-es pénzügyi időszakban a „Strázsa Tanya – a speciális ellátást igénylő menekültek támogatásáért” elnevezésű program lehetőséget ad a hazájukat elhagyni kényszerülő emberek széles körű támogatására – tudatták.

A tájékoztatás szerint a Strázsa Tanyán élő, speciális ellátást-gondozást igénylő lakók koruk, sérültségük – értelmi, érzékszervi vagy mozgásfogyatékosságok – miatt képtelenek önállóan élni, így a tanyán 24 órás ápoló-gondozó szolgálat működik.

2022 márciusa óta több mint 300 fogyatékossággal élő ember és családja részesült segítségnyújtásban – ismertették, hozzáfűzve, hogy a segítő tevékenység 2024-től kibővült a környező településeken és Budapesten albérletben élő sérülékeny családok, jelenleg közel 200 ember mentorálásával.

Közleményükben hangsúlyozták, hogy a menekült lét önmagában is embert próbáló élethelyzet, a program különlegessége pedig az, hogy a menekültek közül is, a fokozottan nehezített helyzetben élő, nagyobb támogatási igényű embereket segíti. A szakmai vezetés munkáját szakképzett mentorok, ápoló-gondozók és 10 ukránul is beszélő munkatárs segíti.

A traumatizált emberek számára fontos, hogy olyan közösséghez tartozzanak, amelyre számíthatnak

– írták, hozzáfűzve, hogy

a jelenlegi fejlesztés eredményeként a Strázsa Budapesten is nyitott egy támogató központot, ahol a mindennapi ügyintézés mellett közösségi programok megtartására is van lehetőség.

A támogatásnak köszönhetően nyári táborok szervezésére, állampolgári és interkulturális ismeretek bővítésére is sor kerül. A munkatársak környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókon, valamint fenntarthatósági és esélyegyenlőségi képzéseken is részt vesznek.

A pályázatból biztosított forrás felhasználásának célja, hogy a menekült emberek önállóbbá váljanak és képesek legyenek gondoskodni saját magukról, azok számára pedig, akik erre nem képesek, magas szakmai hozzáértést és tapasztalatot igénylő segítséget nyújt a Strázsa Tanya ahhoz, hogy egyéni szükségleteikhez igazítva, méltó körülmények között élhessék mindennapjaikat

– fogalmaztak.

A projekt az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében 1 milliárd 258 millió forintos, vissza nem térítendő támogatással valósul meg, arról bővebb információ a szövetkezet honlapján, a www.strazsatanya.com oldalon található – áll a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép: strazsatanya.com