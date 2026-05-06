Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt arany- és pénzszállítmányt

„Fontos lépés Magyarországgal fenntartott kapcsolatainkban: ma visszakerültek azok az Oschadbankhoz tartozó pénzeszközök és értéktárgyak, amelyeket ez év márciusában a magyar különleges szolgálatok lefoglaltak” – közölte Facebook-oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Munkatársainkat már korábban sikerült hazahoznunk, most pedig a pénz és az értékek is teljes egészében visszakerültek Ukrajna területére” – fogalmazott az ukrán aranykonvojként is ismert ügyről Zelenszkij, aki szerint a magyar fél jogellenesen tartóztatta fel az ukrán pénzszállító személyzetet. Hozzátette:

„Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és ezért a civilizált lépésért.”

Végezetül megköszönte az ukrán csapat minden tagjának, „aki kiállt az igazságos döntésért, és megvédte az ukrán állam és népe érdekeit”.

A hirado.hu cikke nyomán

Nyitókép: MTI

Kapcsolódó: