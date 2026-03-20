4482-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön Magyarországra

Az ukrán–magyar határszakaszon 4482-en léptek be Magyarországra csütörtökön – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

