Vasárnap 1100. előadásához érkezik A padlás a Vígszínházban

Február 9-én, vasárnap az 1100. előadásához érkezik A padlás a budapesti Vígszínházban, ahol a produkciót eddig több mint 1 millió 100 ezer néző látta – írja az MTI.

Minden idők legsikeresebb magyar zenés színpadi művének szövegkönyvét Sztevanovity Dusán és Horváth Péter, dalszövegeit Sztevanovity Dusán, zenéjét Presser Gábor írta – olvasható a színház MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Mint felidézik, az előadást Marton László rendezésében mutatták be 1988. január 29-én. A premier hosszú vastapssal zárult, és azóta is telt házzal fut a produkció.

A padlás egyszerű, általános emberi dolgokról szól: hitről és kételkedésről, elvágyódásról, szerelemről, életről, halálról.

Az elmúlt 37 évben megszámlálhatatlanul sokszor nyitották ki a Rubik Ernő által készített Varázskönyv lapjait, Mamóka szilvás gombócai több ezerszer átrepülték már a színpadot, és generációk váltják egymást nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is: vannak, akik még gyerekként látták a bemutatót, ma pedig már unokájukkal együtt izgulják végig a történetet – írják a közleményben.

Felidézik, hogy a darab próbái a nagyszínpad helyett sokáig a Házi Színpadon zajlottak, pénzhiány miatt a Fehér Miklós által tervezett díszlet nagy része korábban már használt elemekből állt össze, Jánoskúti Mártának fillérekből kellett megoldania a 13 szereplő jelmezét, a zenét pedig Presser Gábor egyedül rögzítette. „A dalokat azonban azóta is mindenki dúdolja, és a díszlet is változatlan a kezdetek óta, még Robinson, a mindent tudó számítógép is csak kisebb frissítéseken esett át” – írják a közleményben.

Kiemelik, hogy az előadásban máig csaknem 100 színész szerepelt. Igó Éva a bemutatón még Süniként, ma már – Hegyi Barbarával váltásban – Mamóka szerepében, míg Méhes László a premieren Hercegként, napjainkban pedig – Kőszegi Ákossal megosztva – Detektívként lép színpadra.

„A Varázskönyv különleges hajtogatási technikáját pedig nemcsak a Hercegeknek, de a kellékeseknek is mindig meg kell tanulniuk” – olvasható a közleményben.

A darabot a Vígszínházban eddig több mint 1 millió 100 ezer néző látta, a 999. előadást pedig streamen keresztül világszerte 50 országból tízezrek nézték élőben – áll a közleményben.

Az előadás dramaturgja Radnóti Zsuzsa, koreográfusa Devecseri Veronika és Gesler György, Robinson tervezője Budavári István. További információ a produkcióról a https://www.vigszinhaz.hu/a_padlas linken érhető el.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: A padlás 2020-ban. Fotó: Gordon Eszter