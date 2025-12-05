Elgázolt egy embert a vonat Kisvárdánál

Gázolt a vonat Kisvárdán péntek délután, emiatt késésekre kell számítani Nyíregyháza és Záhony között.

A Mávinform a honlapján azt írta: a Záhonyból Püspökladányba 14.03-kor elindult vonat gázolt el egy embert a kisvárdai vasútállomásnál.

A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan kora estig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok Fényeslitke és Kisvárda között, emiatt Nyíregyháza és Záhony között 5-10, esetenként 10-20 perccel nőhet a menetidő.

Forrás: hirado.hu

