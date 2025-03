Verselj! – Ünnepeld a tavaszt az M2 Gyerekcsatornával

Verselj! címmel indította el tavaszi kampányát március 17-én az M2 Gyerekcsatorna. A kisiskolásoknak szóló felhívás célja, hogy a gyerekeket a versek szeretetére biztassuk, a felhívjuk a figyelmet a versolvasás, vershallgatás élményére.

A közmédia gyerekcsatornája március 17. és április 20. között várja a kisiskolások felvételeit, amelyeken kedvenc verseiket szavalják. A [email protected] e-mail címre küldött művek legjobb szavalói szerepelhetnek az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című műsorában.

További jutalom is vár a verselőkre: harmincan vehetnek majd részt az országos Rímerdő szavalóversenyen, közülük a tíz legügyesebb a Rímerdő című műsor negyedik évadában is szerephez jut. A legjobb versek a Csukás Meserádióban is hallhatóak lesznek.

A kampány kedvcsináló videója március 17-én estétől érhető el az M2 Gyerekcsatorna YouTube-oldalán. A videóban Göröncséri Virág, az M2 Gyerekcsatorna műsorvezetője bemutatja, a kikelet előtti tavaszi erdőben sétálva, miként nyílik ki a különleges, versekkel öntözött varázsmag.

A felhívás időszakában a Hetedhét kalandban Virág hetente kétszer jelentkezik a varázsnövény mellől, és tájékoztatja a nézőket, éppen növekedése mely fázisában tart a növény. Minél több pályázat érkezik a növény annál magasabbra nő és színesebbé és dúsabbá válik. A nyerteseket a Hetedhét kaland című műsorban hirdetik ki az április 28-i héten.

A Verselj! kampányfelhívásról bővebb információkat a Hetedhét kaland című műsor hétfő esti adásából tudhatnak meg 19:40-től. Az adás újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Forrás: hirado.hu