2028 végéig zárva maradhat a finn–orosz határ

Finnország 2028 végéig meghosszabbítaná a határbiztonsági törvény hatályát, amely lehetővé teszi az Oroszországgal közös szárazföldi határ zárva tartását – közölte a finn belügyminisztérium.

A jogszabály célja, hogy segítsen megelőzni a Finnországra nehezedő nyomásgyakorlást, erősítse a határbiztonságot, valamint lehetővé tegye a hatóságok számára, hogy fellépjenek az úgynevezett mesterségesen előidézett migráció legsúlyosabb eseteiben.

A tervezet értelmében a korlátozások legalább 2028. december 31-ig érvényben maradhatnak.

Mari Rantanen finn belügyminiszter hangsúlyozta, hogy Finnország határozott intézkedéseket tesz határainak biztonsága érdekében. Mint fogalmazott, a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a határvédelmi szervek hatékonyan reagáljanak a mesterséges migráció okozta legsúlyosabb helyzetekben.

A finn határőrség értékelése szerint a mesterséges migrációval kapcsolatos helyzet 2025 óta nem változott jelentősen. A jogszabály módosított változatának legkésőbb 2026. december 31-ig kell hatályba lépnie.

Finnország 2023 novemberében zárta le az utolsó működő határátkelőhelyet is az orosz határon, a Raja-Jooseppi átkelőt. Ezzel az ország teljes szárazföldi határa lezárult Oroszország felé.

A finn kormány álláspontja szerint Oroszország a migrációt eszközként használja Finnország ellen, ami veszélyt jelenthet az ország nemzetbiztonságára és közrendjére.

Forrás: hromadske.ua

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