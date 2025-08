A késes támadások miatt tiltották be a nindzsakardokat Angliában

Augusztustól illegális az úgy nevezett „nindzsakardok” birtoklása, gyártása, importja vagy értékesítése Angliában és Walesben. A tilalommal a késeléses bűncselekményeket akarják visszaszorítani.

Mostantól bárki, akit nindzsakard birtoklásán kapnak, hat hónap börtönbüntetésre számíthat, ami később két évre emelkedik a Bűnügyi és Rendőrségi Törvény új intézkedései értelmében. Már most is akár négy év börtönbüntetés is járhat bármilyen fegyver nyilvános helyen való viselése miatt – számolt be a V4na.com.

A tilalmat egy hónapos országos átadási program előzte meg, amely során az emberek leadhatták kardjaikat a helyi rendőrősön, így azt is lehetővé tették az emberek számára, hogy kártérítést kérjenek a fegyverek átadásáért, amelyek közül néhányat esetleg dekorációs vagy vallási célra vásároltak. A brit belügyminisztérium közlése szerint júliusban több mint ezer fegyvert adtak le a brit kormány amnesztiája keretében – írja honlapján a dél-walesi rendőrség.

Az Egyesült Királyságban

drasztikusan megnőtt az elmúlt években a késes bűncselekmények száma.

Az egyik legtragikusabb eset 2024 júliusában történt, amikor a 17 éves Axel Rudakubana késeléses támadást indított egy Taylor Swift témájú gyermektánckoncerten Southportban, három lány halálát és tíz másik lány sebesülését okozva – emlékeztet a Euronews.

Az eset a britek körében óriási megdöbbentést és felháborodást váltott ki, országszerte gyakran zavargássá fajuló tüntetések voltak. A kormány ezután döntött úgy, hogy szigorúbb korhatár-ellenőrzést, az online fegyverértékesítés szigorúbb ellenőrzését, valamint bizonyos pengéjű tárgyak, köztük

zombikések, macheték és a nindzsakardok tiltását vezeti be.

Az új korlátozás a Ronan-törvény része, amelyet a 16 éves Ronan Kandáról neveztek el, akit 2022-ben nindzsakarddal szúrtak meg és öltek meg.

„Úgy gondoljuk, hogy a nindzsakardokra vonatkozó új tilalom jelentős változást hoz majd ezeknek a halálos fegyvereknek az elérhetőségében, különösen a fiatalokat sújtó bandákhoz köthető erőszakkal kapcsolatban” – közölte a Rendőrségi és Bűnügyi Biztosok Szövetsége (APCC).

Angliában és Walesben

az elmúlt tíz évben 87 százalékkal nőtt a késsel elkövetett bűncselekmények száma,

csak az elmúlt évben 54 587 esetet jelentettek, ami 2 százalékos növekedés 2023-hoz képest, és az Európában tapasztalt legmagasabb arányok közé tartozik.

A Ben Kinsella Trust nevű szervezet jelentése szerint

Londonban a késes bűncselekmények jelentős része (25–30 százaléka) fiatalkorúakhoz köthető.

A jelentés kiemeli, hogy a 25 év alattiak körében a késes gyilkosságok aránya kiemelkedően magas és a fiatalkorúak (10–17 évesek) különösen érintettek a rablásokban és testi sértésekben.

A Metropolitan Police adatai szerint a fiatalkorúak által elkövetett késes bűncselekmények aránya Londonban magasabb mint az országos átlag, részben a bandakultúra és a drogkereskedelem miatt.

