A terrorfenyegetés és a migrációs nyomás miatt egyre több országban állították helyre a határellenőrzéseket

Ausztria a hétvégén újra meghosszabbította a határellenőrzést a Magyarországgal és Szlovéniával közös határszakaszain. Először október 4-én jelentettek be ilyen intézkedést, majd ezt szombaton újra meghosszabbították. Bécs indoklása szerint Európában megnövekedett a terrorfenyegetettség, ezért kell tovább ellenőrizni a schengeni belső határokat.

Élénk, de folyamatos a forgalom a hegyeshalmi magyar–osztrák határátkelőn. Az autók mindkét irányban csak lelassítanak a határt jelző táblánál, megállniuk most azonban nem kell.

Az osztrák kormány az erősödő migrációs nyomás miatt először október 4-én állította vissza a határellenőrzést, ideiglenesen. Majd november 11-én meghosszabbította azt. Azt állítják:

az a céljuk, hogy elvágják az embercsempész-útvonalakat, és megakadályozzák, hogy terroristák szivárogjanak be Ausztriába.

Gerhard Karner belügyminiszter a terrorizmus, illetve az embercsempészet elleni fontos lépésként értékelte ezt az intézkedést. Úgy fogalmazott, amíg a schengeni határok külső védelme nem megoldott, addig Ausztriának kötelessége gondoskodni saját határairól – számolt be a Híradó ausztriai tudósítója.

A célirányos ellenőrzéssel a hatóságoknak nem célja, hogy zavarják az ingázókat, hiszen naponta több ezer munkavállaló kel át ezeken a határokon munkába menet.

De hasonló a helyzet a kisebb határátkelőknél is.

„Hegyeshalomnál van az egyik legforgalmasabb határátkelő Magyarország és Ausztria között. Ugyan fél évvel meghosszabbodott az ellenőrzés, de az úgynevezett kishatáron zavartalanul halad a forgalom.

Inkább a nagyobb teherautókat és a kamionokat veszik szemügyre a kinti rendőrök”

– mondta el a köztévé helyszíni tudósítója.

Ausztriában Magyarország mellett az osztrák–szlovák és az osztrák–cseh határt is ellenőrzik. De azt is tervezik, hogy az osztrák–olasz határra is kiterjesztik az ellenőrzést.

Nem Ausztria az egyetlen uniós tagállam, amely félti a biztonságát. Az elmúlt hetekben

több ország is bejelentette a határellenőrzés meghosszabbítását a migrációs nyomás miatt.

Németország Csehországgal, Lengyelországgal, illetve Svájccal közös határain szigorította meg a belépést az embercsempészet megfékezésére. Hasonló a helyzet a cseh–lengyel, a cseh–szlovák, valamint a magyar–szlovák határon is.

Az osztrák illetékesek szerint az ellenőrzések kezdete óta

több tucat embert vettek őrizetbe emberkereskedelem és illegális migráció elősegítése miatt,

ezért indokoltnak tartják az ideiglenes határellenőrzés fenntartását.

