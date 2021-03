A világ több városa is sötétségbe borult a Föld óráján

Idén is világszerte nagyon sok város és magánember csatlakozott szombaton a Természetvédelmi Világalap (WWF) klímavédelmi akciójához, a Föld órájához.

A 2007-ben indult kezdeményezés keretében szerte a világon helyi idő szerint 20 óra 30 perckor egy órára lekapcsolták a városok, emblematikus épületek díszkivilágítását, hogy felhívják a figyelmet a környezet- és a klímavédelem fontosságára.

Elsőként Új-Zélandon és Ausztráliában kapcsolták le a lámpákat. Az új-zélandi Aucklandban a Sky Tower, az ausztráliai Sydneyben a híres operaház, Németországban a berlini Brandenburgi kapu, Párizsban az Eiffel-torony, a Vatikánban pedig a Szent Péter-bazilika is sötétbe borult egy órára, de részt vett az akcióban Szingapúr, Tokió és Moszkva is. Egy órára Budapesten is lekapcsolták díszkivilágítást.

Tavaly már 190 ország vett részt az akcióban, és évről évre rengeteg magánember is lekapcsolja a lámpákat otthonában erre az órára.

„A Föld órájában a világon többmillió ember hívja fel a figyelmet arra, hogy többet kell tennünk a klímaváltozás ellen és az élő bolygónkért” – jelentette ki Marco Vollmar, a WWF németországi részlegének a vezetője. A WWF főigazgatója, Marco Lambertini pedig azt mondta: „legyen szó a beporzást végző méhek vagy a halak pusztulásáról, az erdőterület fogyatkozásáról, vagyis a biodiverzitás csökkenéséről, egyre csak gyűlnek a bizonyítékok arra, hogy a természet rohamosan pusztul.”

A szervezet az idén arra is fel akarta hívni a figyelmet, hogy a természetrombolás mértéke összefügg az olyan világjárványok kialakulásának valószínűségével, mint amilyen a koronavírus-járvány is.

