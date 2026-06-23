Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését

A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben tizenöt városban a legmagasabb hőségriasztást lépett életbe kedden.

A munkaidő csökkentése, vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér.

A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata.

Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12.30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek.

A Coldiretti termelői szövetség üdvözölte a kormány intézkedését, hangoztatva, hogy a földeken jelenleg közel félmillióan dolgoznak a zöldség- és gyümölcsbetakarításban. A munkaadók feladata betartatni a hőség miatt elrendelt szabályokat – tette hozzá a Coldiretti.

Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű, vörös riasztás: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milánó, Perugia, Pescara, Rieti, Róma, Torinó, Velence, Verona, Viterbo városában. Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a riasztás szerdára is érvényes.

Forrás: MTI

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