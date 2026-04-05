Az ukrán elnök hivatalos látogatásra érkezett Szíriába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először látogatott Szíriába, hogy találkozzon kollégájával, Ahmed al-Sharaával – írja az UNIAN hírügynökség vasárnap.

Az államfő az utazás kapcsán úgy fogalmazott:

„Továbbra is aktív diplomáciai kapcsolatokat folytatunk a biztonság és a gazdasági együttműködés érdekében. Fontos találkozók várnak ránk, számos érdemi formátumot készítettünk elő. Minden nép, minden régió megérdemli a békés életet”.

A hírportál szerint a tárgyalások a főként védelmi kérdésekre vonatkoznak.

Zelenszkij a látogatás kapcsán közzétett Telegram-bejegyzésében azt írta, hogy együttműködést ajánlott Szíriának az élelmiszerbiztonság és a biztonsági kérdések terén.

Egy nappal korábban, április 4-én az ukrán elnök Törökországba látogatott, ahol találkozott Recep Tayyip Erdogan elnökkel. A megbeszélés során a két elnök Ukrajna és Törökország kétoldalú kapcsolatait, valamint az európai és közel-keleti helyzetet vitatták meg.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Kapcsolódó: