Az ukránok megváltoztatták Csehország demográfiai összetételét

Csehországban 2025 végén több mint egymillió-százezer külföldi élt legálisan, így a külföldiek aránya már a lakosság több mint tíz százalékát teszi ki. Közülük több mint hatszázezer ukrán nemzetiségű, így ők jelentik a legnagyobb létszámú külföldi kolóniát az uniós országban.

Az ott élő ukrán állampolgárok miatt 2025 végére Csehország minden tizedik lakosa külföldi volt – írta meg az EurAsia Daily, a cseh belügyminisztérium adataira hivatkozva. A jelentések szerint 2025 végén több mint 1,13 millió külföldi állampolgár élt legálisan Csehországban, ezzel az éves növekedés mintegy 3,4 százalék, 37 ezer fő volt az előző időszakhoz képest. Ugyanakkor a külföldiek aránya a teljes népességen belül elérte a 10,38 százalékot, és a migránsok legnagyobb koncentrációja a fővárosban, Prágában figyelhető meg.

A külföldi lakosok között mintegy 613 ezer fővel az ukránok állnak az élen, őket a 125 ezer fős szlovák, a hetvenezeres vietnámi és a több mint 37 ezres orosz kolónia követi. A legálisan Csehországban élő külföldiek 80 százaléka EU-n kívüli országból származik.

A cseh minisztérium a külföldi népesség jelentős növekedését elsősorban az ellenségeskedés miatt hazájuk elhagyására kényszerült ukrán állampolgároknak nyújtott ideiglenes védelemmel magyarázza. Ez a migránskategória a Cseh Köztársaságban regisztrált összes külföldi több mint felét teszi ki. 2025 végén mintegy 393 ezer ember rendelkezett ideiglenes védelmi státusszal, ami a köztársaság teljes lakosságának körülbelül 3,6 százaléka – közölte a hírportál, emlékeztetve, hogy az orosz-ukrán háború kezdetét követő első évben Csehország több mint 470 ezer ideiglenes védelmi okmányt állított ki, amely az ukrán menekülteknek hozzáférést biztosít az állami egészségbiztosításhoz, az oktatáshoz és a munkaerőpiachoz.

2023 végére 375 ezer, 2024 végére pedig mintegy 389 ezer ukrán rendelkezett ezzel a státusszal Csehországban.

A védelem meghosszabbítását évente kell kiadni, ezt tavaly 351 ezer ember kérte. A tudósítás szerint a cseh kormány hangsúlyozta, hogy a köztársaság régóta az az EU-tagállam, amely saját lakosságához képest a legtöbb ukrán menekültet fogadta be.

Forrás: hirado.hu