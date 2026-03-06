Katonai mozgósításba kezdett Azerbajdzsán

A legmagasabb fokú mozgósítást rendelte el, fegyveres erejét pedig harckészültségbe helyezte Azerbajdzsán. Az azeri védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedést Ilham Alijev államfő rendelte el.

Március 5-én két iráni területről indított drón támadta meg a jogilag Azerbajdzsánhoz tartozó Nahicseván Autonóm Köztársaságot. Az egyik pilóta nélküli gép a határtól körülbelül 10 kilométerre található nemzetközi repülőtér termináljára zuhant, míg a másik egy vidéki iskola közelében csapódott be. A támadás következtében két ember megsérült.

Az azeri külügyminisztérium a támadást a nemzetközi jog súlyos megsértéseként értékelte. Az iráni nagykövetnek tiltakozó jegyzéket adtak át, Baku pedig vizsgálatot és garanciákat követel Teherántól arra vonatkozólag, hogy az eset nem ismétlődik meg.

Azerbajdzsán a támadást követően 12 órára lezárta az Iránnal közös határszakasza feletti légteret.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Nyitókép: Getty Images