Az Európai Unió tartósan befagyasztja az orosz állami vagyont

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács úgy döntött, hogy meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó eszközök Oroszországba történő visszautalását – közölte a testület pénteken.

A sajtóközleményük szerint a döntést sürgősségi eljárás keretében hozták meg annak érdekében, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.

Mint írták, a „tilalom hiányában az esetlegesen felszabaduló további forrásokat Oroszország közvetlenül az Ukrajna elleni agressziós háború finanszírozására használná fel, ami súlyos következményekkel járna az Európai Unió és tagállamai gazdaságára nézve„. Ez növelné az uniós tagállamok és az EU területét célzó hibrid ellenséges tevékenységek eszkalációjának kockázatát, tovább mélyítve az unió gazdasági nehézségeit. Emellett fennállna annak veszélye is, hogy elhúzódik és súlyosbodik a gazdasági bizonytalanság, ami a tagállamok részéről még nagyobb költségvetési beavatkozást tenne szükségessé – tették hozzá.

Eddig mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be.

Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását.

A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak a megállapodásban. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket.

Az írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.

Az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon értékét mintegy 210 milliárd euróra becsülik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, hangsúlyozva: az EU egyértelmű jelzést küld Oroszországnak arról, hogy az Ukrajna elleni agresszió folytatásának növekvő költségei lesznek. Hozzátette: az intézkedés megerősíti Ukrajna pozícióját a harctéren és a tárgyalóasztalnál egyaránt.

António Costa, az Európai Tanács elnöke emlékeztetett arra, hogy az uniós vezetők már az októberi EU-csúcson vállalták: az orosz vagyonokat mindaddig befagyasztva tartják, amíg Oroszország véget nem vet a háborúnak, és nem téríti meg az okozott károkat. Mint mondta, a következő lépés Ukrajna 2026–27-es pénzügyi szükségleteinek biztosítása lesz.

Az intézkedések ideiglenesek, és mindaddig fenn kell őket tartani, amíg Oroszország számára jelentős pénzügyi vagy egyéb erőforrások rendelkezésre bocsátása az Ukrajna elleni agressziós háborúval összefüggésben súlyos gazdasági nehézségeket okoz, vagy azzal fenyeget az Európai Unión és tagállamain belül, illetve amíg fennáll a további jelentős gazdasági romlás kockázata az Unióban és a tagállamokban – áll a tanács sajtóközleményében.

