Berlinale: csütörtökön nyílik meg a fesztivál

Tom Tykwer Das Licht (A fény) című családi drámájának díszbemutatójával nyílik meg csütörtökön a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál.

Tricia Tuttle, a Berlinale új művészeti igazgatója a Varietynek arról számolt be, hogy több mint nyolcezer filmből választották ki a mustra idei programját.

Az amerikai szakember, aki korábban a Brit Filmintézet Londoni Filmfesztiválját is vezette, elmondta, hogy a merítés nagyon sokszínű, nehéz „mintázatokat azonosítani” benne. Ugyanakkor hozzáfűzte: a közös megközelítés az lehet, hogy „a filmkészítők észreveszik, hogy egy őrült, megosztó világban élünk, és erre sokféleképpen reagálnak”. Példaként említette a fesztivál nyitófilmjét, a német filmrendező, Tom Tykwer Das Licht (A fény) című alkotását, amely szerinte „tudomásul veszi, hogy ilyen a világ, nem fordul el attól, hogy milyen nehéz, de örömöt és kötődést is talál ebben”.

Az ünnepélyes megnyitón pályafutása elismeréseként Tilda Swinton amerikai színésznő veheti át a fesztivál tiszteletbeli Arany Medve-díját.

A Berlinale nemzetközi versenyprogramjában 19 film versenyez, köztük lesz Richard Linklater a Blue Moon, Hong Szangszu a What Does That Nature Say to You, Michel Franco a Dreams és Radu Jude a Kontinental’25 című új alkotásával. Az Arany Medve-díjat és az Ezüst Medve-díjakat odaítélő nemzetközi zsűrit idén Todd Haynes amerikai rendező-forgatókönyvíró-producer vezeti.

Az A-kategóriás filmmustrán három magyar produkció is bemutatkozik: Sós Bálint Dániel Minden rendben című játékfilmje a Perspektívák elnevezésű elsőfilmes versenyprogramban szerepel, Ladányi Jancsó Jákob Élő kövek című alkotását a rövidfilmes versenyprogramban, Balogh Mirjana Wish You Were Ear című animációs rövidfilmjét pedig a a Generation 14+ szekcióban láthatja a közönség.

A 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál február 23-án zárul.

Forrás: MTI