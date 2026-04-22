Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren

Bombariadó miatt szerda reggel több montenegrói iskolát kiürítettek, miközben a podgoricai repülőtéren is robbanószerkezetről érkezett bejelentés – közölte a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) rendőrségi tájékoztatás alapján.

A rendőrség megerősítette, hogy körlevél formájában fenyegető e-mail érkezett több oktatási intézményhez számos montenegrói településen.

A Vijesti.me hírportál információi szerint

a kormány, a rendőrség, a Nemzetbiztonsági Ügynökség és több sajtótermék is megkapta az üzenetet, amelyben 24 iskola ellen helyeztek kilátásba támadást egy automata fegyverről készült fénykép kíséretében. A feladó azonban nem nevezte meg, hogy pontosan mely iskolákról van szó.

Ezzel egy időben a podgoricai repülőtéren is bombafenyegetés miatt indult vizsgálat. A bejelentés szerint egy, az Egyesült Királyságba, Londonba tartó járat egyik utasánál helyeztek el robbanószerkezetet.

A fenyegető e-mailt a montenegrói kormány, a rendőrség és a Nemzetbiztonsági Ügynökség címére küldték ugyanarról a szolgáltatóról, ahonnan korábban az iskoláknak szóló bombariadók is érkeztek.

A levél szerint az érintett járatnak 9.30-kor kellett volna elindulnia Podgoricából, ugyanakkor a repülőtér hivatalos honlapján az szerepel, hogy a londoni járat indulását 10.30-ra tervezték, míg a Londonból érkező repülőgép landolását egy órával korábbra várták.

A rendőrség minden helyszínen ellenőrzést végez.

Az utóbbi néhány hétben a nyugat-balkáni országokban megnőtt a pokolgépes fenyegetések száma, eddig azonban mindegyik hamisnak bizonyult.

Bombafenyegetés miatt több zágrábi középiskolát kiürítettek

Bombafenyegetést kapott több zágrábi középiskola kedd reggel, ezért az érintett intézményeket kiürítették, és a tanítás sem kezdődött meg – közölte a zágrábi rendőrség.

A fenyegetések szerint robbanószerkezeteket helyeztek el az iskolákban, ezért a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből. A rendőrség a helyszínre vonult, és megkezdte az intézmények átvizsgálását.

A hatóságok közölték: további információkat az ellenőrzések lezárása után adnak.

Hétfőn Splitben is hasonló eset történt: mintegy ötven oktatási intézményt vizsgáltak át bombafenyegetés miatt, de robbanószerkezetet sehol sem találtak, így a riasztások hamisnak bizonyultak.

A térségben nem ez az első ilyen incidens: korábban Zágrábban, valamint több boszniai és montenegrói városban is érkeztek hasonló fenyegetések.

