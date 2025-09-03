Megszavazta az új kormányt a boszniai szerb parlament

Megszavazta a boszniai Szerb Köztársaság új kormányát a Banja Luka-i parlament, azt követően, hogy Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének a miniszterelnöke két héttel ezelőtt lemondott.

A kedd esti döntést beárnyékolja, hogy az új miniszterelnököt Milorad Dodik boszniai szerb elnök javaslatára választották meg, őt viszont a bosznia-hercegovinai szövetségi bíróság hat évre eltiltotta a hivatali tevékenységtől. Új elnököt november 23-án választanak a boszniai Szerb Köztársaságban.

Az új boszniai szerb miniszterelnök Savo Minic, a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) tagja lett, a legtöbb miniszter a helyén maradt, vagy „tárcát cserélt” kollégájával.

Az ellenzék szerint Milorad Dodiknak nem volt joga új miniszterelnököt javasolni, ezért bojkottálta a jelölt programbeszédét.

Savo Minic beszédében politikailag motiváltnak nevezte a Milorad Dodik elleni bírósági ítéletet. Közölte, pártja október 25-ére népszavazást szervez az ügyben.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból.

Forrás: MTI

