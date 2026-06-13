Hétfőn kezdődik a G7-országok csúcstalálkozója

A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7-országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcstalálkozóján a francia Alapokban található Evianban. Az eseményről a francia elnöki hivatal beszélt egy háttérbeszélgetésen, kiemelve, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között.

Az Elysée-palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is.

Ez lesz az első transzatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra.

Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút. A tájékoztatás szerint a G7-csúcstalálkozón ragaszkodni fognak a Hormuzi-szoros gyors újranyitásához, mert a blokád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett.

„Biztosítani kell, hogy Trump elnökkel közös célokat tudjunk kitűzni, mindenekelőtt a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását” – hangsúlyozta a francia elnöki hivatal.

Az egyiptom elnök, a katari emír és az Egyesült Arab Emírségek elnöke kedden csatlakozik a megbeszélésekhez.

Az európai vezetők kedden várják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is Evianba. A vezetők abban bíznak, hogy az amerikai elnök meggyőzhető lesz arról, hogy támogassa Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Ennek nyomán remélik a közvetlen tárgyalások megindulását Oroszország és Ukrajna között.

Forrás: MTI

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