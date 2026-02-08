Elraboltak egy északmacedón énekest Belgrádban

Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően – közölte a szerb sajtó vasárnap.

Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába, megkötözték, majd a vajdasági Ruma felé vitték.

A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség vette üldözőbe, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.

A Blic című belgrádi napilap közölte: az énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők 20 000 eurós váltságdíjat követeltek Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Daniel Kajmakoski