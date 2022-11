Donald Trump ismét indul az elnöki tisztségért

Donald Trump helyi idő szerint kedd este Floridában bejelentette, hogy 2024-ben újra indul az Egyesült Államok elnöki tisztségéért.

Az előző elnök Mar-a-Lago nevű rezidenciáján tartott beszédében azt ígérte, hogy ez a kampány nem róla szól, hanem az amerikai emberekkel közösen zajlik majd, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek az embereket érintik.



Azonnal felveszi a harcot az inflációval – jelentette ki a republikánus politikus. Alacsony adókat ígért, és az országot megbénító túlszabályozás megszüntetését.



Donald Trump a családok védelmét is kilátásba helyezte, mert ezek szerinte “az amerikai élet középpontját” jelentik, valamint a szülők jogának megóvását ígérte.



Úgy fogalmazott, hogy befejezi Joe Biden jelenlegi elnök “háborúját az amerikai energiatermelés ellen”, és intézkedik arról, hogy az energiaárak csökkenjenek.



Úgy vélte, most sokkal könnyebb lesz a kampány, mint négy éve, mert most látják, hogy az elmúlt két évben mi romlott el, mit kell visszaállítani. A nemzetközi kapcsolatokban szintén azt képviseli majd, ami első elnöki időszakát jellemezte – fejtette ki.



Ismét “Amerika lesz az első”, minden politikai intézkedésben ez érvényesül majd, “Amerika visszatérése most kezdődik” – ígérte Donald Trump, miután bejelentette, hogy ismét versenybe száll az elnöki pozícióért.

Fotó: Andrew Harnik/AP Photo

MTI