Donald Trump tizenöt pontja: békejavaslatot kapott Irán Washingtontól

Irán állítólag egy 15 pontból álló javaslatot kapott az Egyesült Államoktól a háborúban való tűzszünet elérése érdekében. Ebből 14-et ismertetett egy izraeli hírcsatorna.

Az Egyesült Államok kedden egy 15 pontból álló, Iránnal szembeni követeléseket megfogalmazó tervet nyújtott be Iránnak a konfliktus lezárására. A The Times of Israel három, a részleteket ismerő forrásra hivatkozva közli: az elnök főtanácsadói, Jared Kushner és Steve Witkoff dolgoztak ki egy olyan mechanizmust, amely magában foglalja

egy „egy hónapos tűzszünet kihirdetését”,

és egy 15 pontos megállapodás kitárgyalását, hasonlóan a Trump-adminisztráció korábbi, a gázai Hamásszal és Libanonnal kötött megállapodásaihoz.

Feloldanák a szankciókat

A tervezet többek között azt követeli, hogy Teherán adja át az összes dúsított nukleáris üzemanyagát, és hagyja megnyitva a Hormuzi-szorost – így foglalta össze szerdán a Le Figaro az AP amerikai hírügynökség által is ismertetett feltételeket.

A 15 előterjesztett pont közül az első öt az atomszektorra vonatkozik: Washington azt követeli, hogy Irán soha többé ne kísérelje meg atomfegyverek megszerzését, adja át az összes dúsított fűtőelemét a felek által elfogadott időpontig, illetve több nagyobb nukleáris létesítményt is le kell bontani.

Iránnak emellett fel kellene hagynia megbízottjainak támogatásával, és le kellene állítania olyan csoportok finanszírozását vagy felfegyverzését, mint a Hezbollah és a Hamász. Korlátoznák az ország által birtokolható rakéták számát és hatótávolságát.

Továbbá

a Hormuzi-szorosnak, amelyen keresztül a világ szénhidrogénkészletének körülbelül 20 százaléka halad át, nyitva kellene maradnia a tengeri forgalom számára.

Cserébe Irán elérné a vele szembeni nemzetközi szankciók feloldását és támogatást kapna polgári célú atomprogramjához. A Fehér Ház a megkeresésre nem reagált azonnal.

Teljes „leszerelés”?

Az izraeli 12-es csatorna szerint Jeruzsálemet ennek ellenére aggasztja, hogy Trump és csapata gyorsan „egy keretmegállapodást” akar szorgalmazni Iránnal,

ahelyett, hogy ezeket a követeléseket a háború leállításának feltételeként szabná.

A csatorna 14 pontot ismeretet a megállapodásból. A közölt feltételek sorában több pont is részletezi Teherán nukleáris „leszerelését”, például a 3-5-ös pontok:

3. Irán területén nem lesz urándúsítás.

4. Iránnak a közeljövőben, egy későbbiekben egyeztetendő ütemterv szerint át kell adnia a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek a mintegy 450 kilogrammnyi, 60 százalékra dúsított uránkészletét.

5. A natanzi, iszfaháni és fordói atomlétesítményeket le kell szerelni.

A 15. pontról egyelőre nem láttak napvilágot információk.

Fotó: Iráni légicsapás, 2026