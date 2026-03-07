Donald Trump: Havanna meg akar egyezni Washingtonnal

Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal – jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve, hogy a Havannával kapcsolatos ügyek kezelésével Marco Rubio külügyminisztert bízta meg.

„Nekünk rengeteg időnk van, de Kuba most, 50 év után készen áll” – szögezte le Trump a CNN amerikai hírtelevíziónak adott telefonos interjúban, hangsúlyozva, hogy Washington mindazonáltal jelenleg az Iránnal zajló háborúra összpontosít.

Az elnök csütörtökön már kijelentette azt is, hogy „csak idő kérdése”, hogy az emberek az Egyesült Államokból hazatérjenek a karibi országba.

A korábban is gyengélkedő kubai gazdaság január óta jelentősen súlyosbodott, miután Nicolás Maduro venzuelai elnök elfogását követően Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a szigetre.

Az ENSZ februárban aggodalmát fejezte ki a kubai olajhiány miatt és humanitárius válság veszélyére figyelmeztetett.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: korábbi felvétel, AP/Пул

Kapcsolódó: